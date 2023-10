Taschendiebinnen festgenommen

Nr. 1825

Gestern Vormittag klickten in Gresundbrunnen bei zwei Taschendiebinnen die Handschellen. Sie sollen gegen 10.45 Uhr in der Pankstraße einem 65-Jährigen sexuelle Handlungen angeboten, ihn dabei umarmt und Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet haben, die er in der Gesäßtasche trug. Als der Mann den Verlust bemerkte, lief er den beiden 24 und 19 Jahre alten Frauen hinterher, erreichte sie jedoch nicht mehr. Gegen 12.45 Uhr sah der 65-Jährige die mutmaßlichen Diebinnen aus einem Geschäft in der Prinzenallee kommen. Als er sie zur Rede stellen wollte, sollen sie sich zügig in Richtung Bellermannstraße entfernt haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Besatzung eines alarmierten Funkstreifenwagens das Duo festnehmen. Die beiden Frauen kamen in einen Gewahrsam und werden heute einem Richter vorgeführt, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die Ermittlungen dauern an.

