Polizistin und Polizist angegriffen und verletzt

Nr. 1824

Gestern Mittag wurden in Charlottenburg zwei Einsatzkräfte einer Fahrradstreife der Polizei von einem Autofahrer beleidigt und verletzt. Der 57-Jährige kam hinzu, als die Polizeikräfte gegen 13.30 Uhr an der Witzlebenstraße Ecke Steifensandstraße eine Ordnungswidrigkeit ahndeten. Er protestierte lautstark und zunehmend aggressiver gegen die Maßnahme und weigerte sich, seine Personalien herauszugeben. Als er den Ort verlassen wollte, griff ihn der Polizist am Unterarm, um ihn festzuhalten. Der 57-Jährige leistete erheblichen Widerstand und versuchte, den Schlagstock des Beamten aus der Halterung zu ziehen. Außerdem schlug er die eingreifende Polizistin gegen den Brustkorb und trat gegen ihr Dienstfahrrad, das dadurch beschädigt wurde. Schließlich konnte er zu Boden gebracht werden. Unbeteiligte Passanten bedrängten die Einsatzkräfte dabei und entfernten sich erst, als ein weiterer Funkstreifenwagen eintraf. Die Kräfte der Fahrradstreife zogen sich unter anderem Knieverletzungen und Schürfwunden zu, konnten jedoch im Dienst verbleiben. Auch der Tatverdächtige zog sich eine Schürfwunde an der Stirn und an einem Handgelenk zu. Nachdem die Einsatzkräfte seine Identität festgestellt hatten, konnte er seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).