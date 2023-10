Brand in Mehrfamilienhaus

Nr. 1822

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Borsigwalde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Zimmer in den Räumlichkeiten eines Wohnheims in der Ernststraße gegen 23.15 Uhr in Brand geraten sein. Die Feuerwehr löschte das Feuer, konnte ein vollständiges Ausbrennen des Raums jedoch nicht verhindern. Der Bewohner des Brandzimmers soll sich nach ersten Aussagen von Zeuginnen und Zeugen zuvor eigenständig vom Ort entfernt haben. Ein Bewohner eines Nachbarzimmers wurde wegen einer Rauchgasintoxikation zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.