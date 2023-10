Radfahrerin stürzt

Nr. 1821

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte gestern Mittag eine Fahrradfahrerin in Schmargendorf und verletzte sich. Die Besatzung eines Einsatzwagens des Polizeiabschnitts 26 bemerkte gegen 13.10 Uhr auf der Hohenzollerndammbrücke in Höhe einer Autobahnabfahrt die am Boden liegende 22-Jährige, die nicht angeben konnte, wie sie zu Fall gekommen war. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Verletzungen am Kopf und an der Hand in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.