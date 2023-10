Fußgänger von Auto angefahren

Nr. 1820

In der vergangenen Nacht kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger, bei dem der zuletzt Genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 35-Jährige gegen 22.30 Uhr mit einem Auto auf der Storkower Straße aus der Josef-Orlopp-Straße kommend in Richtung Alfred-Jung-Straße unterwegs gewesen sein, als ein 56-jähriger Fußgänger von rechts kommend die Fahrbahn betreten haben soll. Der Autofahrer soll noch versucht haben, eine Gefahrenbremsung durchzuführen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 56-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie einem Arm und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).