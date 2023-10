Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1815

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Buckow erlitten ein Motorradfahrer und dessen Sozia Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw kurz nach 23 Uhr den Buckower Damm in Richtung Karl-Marx-Straße. In Höhe An den Achterhöfen bog er links auf eine Einfahrt. Hierbei stießen er und der entgegenkommende 19-jährige Motorradfahrer zusammen. Der 19-Jährige und dessen 17-jährige Sozia stürzten und verletzten sich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Buckower Damm an der Unfallstelle für etwa 60 Minuten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.