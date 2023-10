Mutmaßlicher Räuber auf frischer Tat festgenommen

Nr. 1814

Polizisten nahmen heute früh einen mutmaßlichen Räuber in Kreuzberg fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-Jähriger gegen 4 Uhr am Moritzplatz Höhe Oranienstraße einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Als der 26-Jährige der Forderung nachkommen wollte, wurde die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnittes 53 auf die Situation aufmerksam, nahm den mutmaßlichen Räuber fest und brachte ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort überstellten sie den 34-Jährigen dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City). Er muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Messer verantworten. Der 26-Jährige wurde nicht verletzt.