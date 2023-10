Stichverletzungen erlitten

Nr. 1813

In Alt-Treptow erlitt ein junger Mann vergangene Nacht im Verlauf einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war der 19-Jährige kurz nach Mitternacht am Treptower Park unterwegs, als er dabei von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Aus dem Ansprechen entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Männer mit einem Gegenstand wiederholt zum Oberkörper des 19-Jährigen gestochen haben soll, der dadurch mehrere Stichverletzungen im Rumpf und einem Arm erlitt. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Ein Passant alarmierte Rettungskräfte und die Polizei zum Ort. Der Bruder des 19-Jährigen und ein Freund, die kurz darauf hinzukamen, brachten den Verletzten selbstständig in ein Krankenhaus. Dort wurde er sogleich operiert und verbleibt stationär. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).