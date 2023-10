Von Tram erfasst und mitgeschleift

Nr. 1812

Beim Überqueren von Gleisen wurde gestern Mittag ein Mann in Wedding von einer Tram erfasst. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der 56-Jährige gegen 12 Uhr die Gleisanlage auf der Seestraße, an der Haltestelle Osramhöfe, wobei er nicht auf den Schienenverkehr geachtet haben soll. Dabei erfasste ihn ein von einem 55-Jährigen geführter Triebwagen und schleifte in mehrere Meter mit, bevor der Triebwagen zum Stehen kam. Der 55-Jährige war mit dem Triebwagen aus Richtung Haltestelle Louise-Schroeder-Platz in Richtung Haltestelle Seestraße/Turiner Straße unterwegs. Unter dem Triebwagen eingeklemmt, musste der 56-Jährige von alarmierten Rettungskräften befreit werden. Diese brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert wurde und seitdem stationär behandelt wird. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).