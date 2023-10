Zweijähriges Kind getötet – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1810

Wegen des Verdachts eines erweiterten Suizids in Gesundbrunnen ermittelt seit heute Mittag eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll eine 24 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in der Ackerstraße zunächst versucht haben, ihr zweijähriges Kind und anschließend sich selbst zu töten. Der Ehemann und Vater fand die Frau und das Kind gegen 13 Uhr leblos in der Wohnung und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Kind verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch in der Wohnung. Die Mutter konnte gerettet werden und kam in ein Krankenhaus. Sie soll sich außer Lebensgefahr befinden. Die Ermittlungen dauern an.