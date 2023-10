Rucksack gestohlen und Besitzer bedroht – Festnahme

Nr.1808

Gestern Abend klickten in Kreuzberg bei einem mutmaßlichen Räuber die Handschellen. Gegen 20.15 Uhr rief ein 26-Jähriger die Polizei zur Görlitzer Straße Ecke Skalitzer Straße, nachdem ihm im Görlitzer Park ein 20 Jahre alter Mann seinen Rucksack entwendet haben soll. Als der 26-Jährige die Rückgabe forderte, soll ihn der mutmaßliche Dieb mit einem Messer bedroht haben. Anschließend konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an einem Eingang des Görlitzer Parks festnehmen und den Rucksack an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Räubers entdeckten und beschlagnahmten die Einsatzkräfte zudem ein Smartphone, das offenkundig nicht dem 20-Jährigen gehörte und dessen Herkunft er nicht erklären konnte. Der Tatverdächtige wurde in einen Gewahrsam gebracht. Heute soll er zum möglichen Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt werden.