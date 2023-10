Auf die Fahrbahn gerannt und von einem Auto erfasst

Nr. 1807

Ein Mann flüchtete vergangene Nacht in Gesundbrunnen vor einer polizeilichen Überprüfung und wurde dabei von einem Auto erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der 51-Jährige kurz vor 1 Uhr seinen Wagen vor der Einfahrt einer Polizeidienststelle an der Pankstraße, sodass Einsatzfahrzeuge die Einfahrt nicht mehr benutzen konnten. Polizisten sprachen den stark alkoholisierten Kraftfahrer an und überprüften ihn. Während der Maßnahmen stieg der 51-Jährige aus seinem Fahrzeug aus, wobei er stark schwankte, urinierte gegen seinen Wagen und flüchtete plötzlich vor den polizeilichen Maßnahmen auf die Fahrbahn der Pankstraße. Dort war zeitgleich ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Badstraße unterwegs, der den Flüchtigen mit seinem Wagen erfasste. Durch die Kollision erlitt der 51-Jährige Kopf- und Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der Flüchtige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke verantworten.