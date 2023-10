Volksverhetzende Äußerungen und Beleidigungen während der Busfahrt

Nr. 1805

Eine unbekannt gebliebene Frau soll gestern Nachmittag in Tiergarten in einem Linienbus volksverhetzende Äußerungen und Beleidigungen von sich gegeben haben. Eine 45-jährige Mitfahrende zeigte an, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern, 7, 8 und 17 Jahre alt, kurz vor 16 Uhr am Kanzleramt in den Bus der Linie 100 eingestiegen war. Die Familie setzte sich in die letzte Sitzreihe neben die Unbekannte, die aus unerklärlichen Gründen plötzlich volksverhetzende Äußerungen von sich gegeben und die 45-Jährige und ihre Kinder beleidigt haben soll. Die weiteren Ermittlungen zu dem angezeigten Sachverhalt hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.