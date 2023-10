Verdacht eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht

Nr. 1804

Gestern Nachmittag rief eine Frau Rettungskräfte und Polizei zu ihrer Wohnanschrift in Biesdorf. Sie gab an, dass gegen 14.50 Uhr ihr 26-jähriger Bruder bei ihr in der Wohnung in der Oberfeldstraße mit blutenden Verletzungen am Kopf und Schmerzen in den Beinen erschien, woraufhin sie sofort die Rettungskräfte alarmierte. Nach Angaben des jungen Mannes war er kurz zuvor zu Fuß vom S-Bahnhof Springpfuhl kommend auf dem Gehweg der Eitelstraße unterwegs in Richtung der Wohnanschrift seiner Schwester. Als er die Eckermannstraße überquerte, soll ein Fahrzeug ihn angefahren haben und weitergefahren sein. Er sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem angezeigten Sachverhalt hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.