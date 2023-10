Mann und Kind bei Abbiegeunfall verletzt

Nr. 1802

Gestern Mittag kam es in Wittenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann und ein Kind verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Wagen gegen 12.30 Uhr die Roedernallee in Richtung Straße Am Nordgraben. Beim Linksabbiegen in die Straße Am Nordgraben übersah er offenbar einen auf der Roedernallee entgegenkommenden Wagen eines 46 Jahre alten Fahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 37-Jährige und ein siebenjähriger Junge, der im Wagen des 46-Jährigen mitfuhr, Verletzungen erlitten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Halswirbelbruch, den Jungen mit einem offenen Beinbruch zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die Straße Am Nordgraben musste von 12.45 Uhr bis 13.15 Uhr vollständig gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.