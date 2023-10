Fahrkartenautomat gesprengt

Nr. 1801

Unbekannte haben heute früh einen Fahrkartenautomaten in Buch gesprengt. Am S-Bahnhof Buch eingesetzte Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn hörten gegen 3.30 Uhr eine Detonation und sahen kurz darauf eine etwa fünf Personen große Gruppe von Jugendlichen, die sich an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen machte. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Walter-Friedrich-Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.