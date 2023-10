Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Nr. 1799

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Gesundbrunnen wurden zwei Männer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 10 Uhr die Brunnenstraße von der Gustav-Meyer-Allee kommend in Richtung Usedomer Straße. Auf der Kreuzung mit der Voltastraße/Lortzingstraße stieß der Kradfahrer mit dem Pkw eines 66-Jährigen zusammen, der von der Voltastraße kommend in Richtung Lortzingstraße in die Kreuzung einfuhr. Der Pkw-Fahrer erlitt Kopfverletzungen und der Motorradfahrer Verletzungen am Arm und am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.