Fußgänger durch Lkw verletzt

Nr. 1797

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf gerufen, bei dem ein 73-jähriger Mann verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen und Aussagen zufolge war ein 61-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15.30 Uhr mit seinem Lastkraftwagen auf der Paulsborner Straße in Fahrrichtung Brandenburgische Straße unterwegs. An der Kreuzung Paulsborner Straße bog er bei für ihn grün zeigender Ampel nach links in die Brandenburgische Straße ab und fuhr dort gegen den 73-Jährigen Mann, der von links auf die Fahrbahn getreten sein soll. Der Fußgänger stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf und im Bereich des Rumpfes zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).