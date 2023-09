Verkehrsunfall nach Spurwechsel – Säugling verletzt

Nr. 1795

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Grunewald alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr im Beisein seines elf Jahre alten Sohnes die BAB 115 Richtung Nord an der Anschlussstelle Hüttenweg im mittleren Fahrstreifen befahren haben. Beim Versuch, in den rechten Fahrstreifen zu wechseln, übersah er einen 24-jährigen Autofahrer, der dort fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Wagen fuhren in die Mittelleitplanke und blieben anschließend auf dem rechten Seitenstreifen liegen. In dem Wagen des 24-jährigen Mannes befanden sich neben dem Fahrer selbst noch sechs weitere Personen, darunter auch ein Säugling. Das Baby erlitt unter anderem Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und des Rückens und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen im Alter von 49 und 52 Jahren erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.