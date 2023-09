Siebenjähriges Kind von Auto angefahren

Nr. 1794

Nach einem Verkehrsunfall in Heinersdorf musste ein Mädchen gestern Mittag ins Krankenhaus gebracht werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge fuhr eine 75 Jahre alte Frau gegen 12.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Tino-Schwierzina-Straße in Richtung Romain-Rolland-Straße, als sie im Bereich eines Fußgängerüberwegs an einer Grundschule die von rechts mit einem Fahrrad auf die Fahrbahn fahrende Siebenjährige offenbar übersah und das Mädchen anfuhr. Das Kind wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Hämatom am Kopf sowie Schmerzen im Schulterbereich ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde es stationär aufgenommen. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.