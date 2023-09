Brand in Obdachlosenlager – Tote Person aufgefunden

Nr. 1793

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 21.15 Uhr ein Feuer in einem Obdachlosenlager auf einem Grünstreifen an der Autobahnabfahrt Tempelhofer Damm Fahrtrichtung Nord gemeldet worden sein. Bei den Löscharbeiten wurde eine tote Person aufgefunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der Person dauern an und werden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.