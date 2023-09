Reizgas in der Schule versprüht

Nr. 1791

Heute Vormittag wurden mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eines Gymnasiums in Neukölln durch Reizgas verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 9.40 Uhr in die Emser Straße alarmiert, nachdem ein Unbekannter in einer Toilette Pfefferspray versprüht haben soll. Da gerade eine Pause begann, liefen zahlreiche Personen durch die Gaswolke. Drei Lehrerinnen sowie 16 Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden, Übelkeit und/oder Augenreizungen. Eine Lehrerin, eine Schülerin und ein Schüler kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, alle anderen wurden auf den Hof evakuiert. Gegen 10.40 Uhr konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).