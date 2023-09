Festnahme wegen des Verdachts des versuchten Mordes - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1790

Die 8. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin übernahmen gestern Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Ein 61-Jähriger soll gestern gegen 6.20 Uhr ein Krankenhaus an der Rubensstraße in Schöneberg betreten und sich zunächst in mehreren Krankenzimmern einer Station aufgehalten haben, bevor er das Zimmer eines 85-jährigen Patienten betreten haben soll. Der Beschuldigte soll den 85-Jährigen im Genitalbereich angefasst haben, wodurch dieser erwacht sei und um Hilfe gerufen habe. Daraufhin soll der 61-Jährige versucht haben, den Patienten zu ersticken. Auch soll er ihn gewürgt haben. Erst als eine Krankenschwester zur Hilfe kam, soll der Tatverdächtige von dem Patienten abgelassen haben und geflüchtet sein. Mitarbeitende des Krankenhauses hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 85-Jährige soll unverletzt geblieben sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin soll der 61-Jährige heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehles vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.