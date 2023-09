Mann beraubt - Zeugin gesucht

Nr. 1789

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei den Ermittlungen zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger am 10. September 2023 gegen 1 Uhr im U-Bahnhof Kottbusser Tor unterwegs, als er von hinten zu Boden gestoßen wurde. Bei dem Sturz erlitt er Frakturen am Kopf und eine stark blutende Platzwunde. Anschließend entwendeten eine oder mehrere unbekannte Personen seinen Rucksack und flüchteten. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete die Tat, leistete Erste Hilfe und schilderte den Rettungskräften den Hergang des Geschehens. Die Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer hat die Tat am 10. September 2023 beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat die tatverdächtigen Personen gesehen und kann Angaben zur Identität, zum Aussehen und/oder Fluchtrichtung machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61 in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-574211 oder (030) 4664-571100 sowie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch die Internetwache steht Ihnen zur Verfügung.