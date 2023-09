Vermisste Frau wieder angetroffen

Nr. 1796

Die seit dem 26. September 2023 vermisste Frau konnte heute durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten wieder angetroffen werden.

Erstmeldung Nr. 1788 vom 29. September 2023: Junge Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einer jungen Frau. Die 19-Jährige verließ am 26. September 2023 gegen 12 Uhr die Wohnung ihres Bruders in der Katharinenstraße in Wilmersdorf und kehrte bisher nicht zurück. Sie ist Brillenträgerin und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein Kopftuch. Die Vermisste könnte sich in einem seelischen Ausnahmezustand befinden.