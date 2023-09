Obdachloser auf Intensivstation

Nr. 1787

Nach einer mutmaßlichen gewaltsamen Attacke in Alt-Hohenschönhausen am vergangenen Sonnabend, den 23. September 2023 schwebt ein Obdachloser nunmehr in Lebensgefahr. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens den Verletzten gegen 23.30 Uhr in der Genslerstraße und alarmierte einen Rettungswagen. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik. Diese teilte gestern der Polizei mit, dass bei dem Mann eine Hirnblutung festgestellt wurde und er nunmehr künstlich beatmet werde. Dem Vernehmen nach sei mit dem Ableben des Verletzten zu rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzungen und einer vermuteten Straftat hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.