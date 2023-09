Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nr. 1786

Ein Polizeibeamter außer Dienst nahm in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Moabit fest. Gegen 3 Uhr hörte der Polizist in der Stephanstraße, wie die Scheibe eines Autos zerstört wurde. Kurz darauf bemerkte er einen 27-Jährigen an einem Mercedes Transporter, der versuchte, die Fahrertür des Fahrzeuges zu öffnen. Dazu griff er auch wiederholt in das Innere des Wagens. Dabei versteckte er sich auch wiederholt vor vorbeifahrenden Fahrzeugen. Kurz darauf stieg der mutmaßliche Rechtsbrecher auf ein Fahrrad und fuhr zu einem weiteren Fahrzeug, in das er mit einer Taschenlampe hineinleuchtete. Als sich hinzualarmierte Einsatzkräfte dem Ort näherten, flüchtete der Tatverdächtige auf dem Fahrrad in die Ellen-Epstein-Straße. Der außer Dienst befindliche Polizist verfolgte den mutmaßlichen Einbrecher ebenfalls auf einem Fahrrad. In Höhe eines Parkplatzes bremste der 27-Jährige, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Der verfolgende Polizeibeamte nahm den Flüchtigen daraufhin fest. Die hinzualarmierten Einsatzkräfte unterstützten ihn dabei. Bei dem Festgenommenen fanden die Polizisten eine Taschenlampe sowie einen Schraubendreher und beschlagnahmten beides. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er dem zuständigen Fachkommissariat überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.