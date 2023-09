Bereits Gesuchter wird nach Taschendiebstahl festgenommen

Nr. 1784

Gestern Abend wurde in Moabit nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl ein Mann festgenommen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 18.30 Uhr soll der 40-Jährige auf der Beusselbrücke am dortigen S-Bahnhof ein Handy aus der Seitentasche des Rucksacks einer 26-Jährigen entwendet haben. Die Frau bemerkte den Diebstahl sofort und sprach einen Mann an, der sie kurz zuvor leicht angerempelt hatte, allerdings erfolglos. Etwa zwei Stunden später gelang es ihr, das Gerät zu orten. Sie alarmierte die Polizei in die Turmstraße. Dort konnte die Besatzung eines Funkstreifenwagens den mutmaßlichen Dieb ausmachen, das Gerät sicherstellen und es der Besitzerin zurückgeben. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten ein Personaldokument und einen Führerschein, beides mutmaßlich gefälscht. Der Tatverdächtige kam zur Feststellung seiner Identität in ein Gewahrsam. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, der nun vollstreckt werden konnte. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.