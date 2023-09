Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1783

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Karlshorst verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 75-Jährige gegen 17.30 Uhr den Gehweg des Römerweges in Richtung Treskowallee. Als sie versucht haben soll, den Gehweg zu verlassen, um auf die Fahrbahn zu wechseln, touchierte sie das vorbeifahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen an der rechten Fahrzeugseite und stürzte anschließend zu Boden. Mit einer Beckenringfraktur brachten Rettungskräfte die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.