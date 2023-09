Einbrecherinnen-Trio festgenommen

Nr. 1782

Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen gestern Nachmittag in Wilmersdorf drei mutmaßliche Einbrecherinnen fest, die sich kurz zuvor unbefugt Zugang zu einer Wohnung verschafft haben sollen. Ein Anwohner hatte die 21-jährige Tatverdächtige und ihre zwei 16- und 15-jährigen Begleiterinnen gegen 15.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Sächsischen Straße bemerkt, verdächtige Geräusche aus einer der oberen Etagen vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert. In zivil gekleidete Beamtinnen und Beamte des Abschnitts 25 beobachteten die Tatverdächtigen, als diese das Haus mit mehreren Taschen verließen. Kurz darauf hielten sie die drei an und nahmen sie fest. In den Taschen fanden sie mutmaßliches Diebesgut, darunter Schmuck, Uhren und Handtaschen sowie das vermeintliche Tatwerkzeug. Die drei Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Das Trio soll heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.