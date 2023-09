Beim Abbiegen mit Funkwagen kollidiert

Nr. 1776

Zu einem Verkehrsunfall, an dem auch ein Einsatzwagen der Polizei beteiligt war, kam es heute Vormittag in Reinickendorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenangaben war eine 76-Jährige gegen 9.40 Uhr mit ihrem Wagen in der Lindauer Allee unterwegs und bog nach links in die Residenzstraße ab. Ein ihr aus der Residenzstraße entgegenkommender 42-Jähriger, der den linken Fahrstreifen befuhr, konnte sein Auto rechtzeitig abbremsen und einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 76-Jährigen, welches bereits mit der Front in seiner Fahrspur stand, vermeiden. Daraufhin setzte die Frau ihre Fahrt fort und kollidierte dann mit einem Funkwagen, welcher in der mittleren Spur der Residenzstraße unterwegs war und ihr ebenso entgegenkam. Die 76-Jährige blieb unverletzt. Ihre 64 Jahre alte Beifahrerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Auto befreit werden. Sie klagte über Schmerzen am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der fahrende Polizist kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus und beendete anschließend seinen Dienst. Eine mit ihm im Fahrzeug sitzende Kollegin zog sich Verletzungen am Kopf und Nacken zu und wurde stationär aufgenommen. Ein dritter Polizist ließ seine Verletzungen ebenfalls ambulant behandeln, konnte das Krankenhaus danach verlassen und trat auch vom Dienst ab. Der Streifenwagen war ohne Sondersignale unterwegs. Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrenden gab es nicht. Für die Unfallaufnahme und Räumung der Einsatzstelle war die Kreuzung bis etwa 11 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.