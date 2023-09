Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 1775

Gestern Nachmittag klickten bei einem mutmaßlichen Drogenhändler in Wedding die Handschellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten Polizeieinsatzkräfte gegen 17.15 Uhr in der Kiautschoustraße einen mutmaßlichen Drogenverkauf zwischen zwei Personen und nahmen daraufhin den mutmaßlichen Drogenverkäufer im Alter von 35 Jahren fest. Bei ihm fanden sie im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung 19 Verkaufseinheiten Drogen, mutmaßlich Heroin, und Geld in handelstypischer Stückelung. Außerdem hatte er noch vier Handys dabei. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Rudow wurden die Einsatzkräfte ebenfalls fündig und beschlagnahmten eine Geldsumme in mittlerer vierstelliger Höhe. Auch hierzu besteht der Verdacht, dass das Geld aus Betäubungsmittelverkäufen stammt.

Der mutmaßliche Drogenkäufer wurde auch überprüft. Bei dem 24-Jährigen fanden die Polizeieinsatzkräfte eine Verkaufseinheit mit mutmaßlichen Drogen und beschlagnahmten sie. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Der mutmaßliche Händler dagegen wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.