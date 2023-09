Seniorin wird die Handtasche geraubt

Nr. 1774

In Mitte wurde einer Seniorin gestern Mittag offenbar die Handtasche geraubt. Die 79-Jährige war gegen 12 Uhr zu ihrem auf einem Parkplatz in der Rochstraße abgestellten Auto unterwegs, als ein von hinten kommender junger Mann ihr ihre umgehängte Handtasche mit Schlüsseln, persönlichen Gegenständen, einem Handy und Bargeld entrissen haben soll. Die Seniorin hielt offenbar dagegen, war dem Unbekannten jedoch körperlich unterlegen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde kurz ohnmächtig. Der Tatverdächtige soll in Richtung Karl-Liebknecht-Straße geflohen sein. Ein in der Nähe befindlicher Fahrer eines Lieferfahrzeugs wurde auf die gestürzte Seniorin aufmerksam, stand ihr bei und alarmierte Polizei und Rettungswagen. Nach ambulanter Behandlung ihrer Kopfverletzung konnte die Seniorin aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).