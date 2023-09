Verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Nr. 1772

Gestern Abend ereignete sich in Lichtenrade ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 18-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Marienfelder Chaussee/Lichtenrader Damm/Buckower Chaussee vom Mariendorfer Damm kommend nach links in die Marienfelder Chaussee abbiegen. Dabei stieß er mit einem 57-jährigen Motorradfahrer zusammen, der vom Lichtenrader Damm in die Kreuzung einfuhr und seine Fahrt in Richtung Mariendorfer Damm fortsetzen wollte. Der 57-Jährige erlitt innere Verletzungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.