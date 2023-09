Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1770

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls zum Märkischen Viertel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 61-jährige Autofahrerin gegen 15.30 Uhr aus dem Wilhelmsruher Damm nach links in den Dannenwalder Weg abgebogen sein, als sie an der Kreuzung die entgegenkommende Rollerfahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 32-jährige Rollerfahrerin. Sie zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).