Pöbler soll Restaurantgäste gestört und Servicekraft beleidigt haben

Nr. 1769

Gestern Abend soll in Prenzlauer Berg ein Unbekannter Gäste eines Restaurants belästigt, den Hitlergruß gezeigt und eine Angestellte des Lokals beleidigt haben. Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 21.10 Uhr in die Kastanienallee alarmiert, wo der Mann die Gäste im Außenbereich des Restaurants gestört haben soll. Einer Aufforderung der 28-jährigen Angestellten, dies zu unterlassen und zu gehen, soll der Mann zunächst nicht nachgekommen sein. Stattdessen soll er den Hitlergruß gezeigt und die Angestellte beleidigt haben. Anschließend soll der Unbekannte den Ort zu Fuß in Richtung Schwedter Straße verlassen haben. Die Einsatzkräfte konnten ihn in der Nähe des Lokals nicht mehr ausmachen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.