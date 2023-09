Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1768

Gestern Abend erlitt ein Radfahrer in Prenzlauer Berg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat gegen 18.50 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Wagen die Schönhauser Allee in Richtung Berliner Straße befahren. Er gab an, langsam bei grüner Ampel nach rechts in die Wichertstraße eingebogen zu sein und dabei den nahenden 29-jährigen Radfahrer nicht bemerkt zu haben, der den Radweg der Schönhauser Allee in selber Richtung geradeaus befuhr. Der Radfahrer soll ohne Licht gefahren sein. Er gab seinerseits an, das abbiegende Auto zwar wahrgenommen zu haben, jedoch davon ausgegangen zu sein, dass der Fahrer anhalten würde. Als er bemerkt habe, dass das Auto weiterfuhr, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Beim Zusammenstoß der beiden zog sich der Radfahrer Zahnverletzungen zu. Er klagte außerdem über Schmerzen im Brustkorb, am Kopf sowie an Armen und Beinen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).