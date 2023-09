Durchsuchungen bei ehemaligem Mitarbeiter der OG Rex

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1767

Heute Morgen wurden drei Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Durchsuchungsorten in einem von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin geführten Verfahren gegen einen Polizeibeamten vollstreckt. Der Mann steht im Verdacht, unter anderem als Mitglied der operativen Gruppe „Rex“ (OG Rex) Dienstgeheimnisse unbefugt an eine Kontaktperson weitergegeben zu haben, wobei er nicht ausschließen konnte, dass diese Informationen auch Dritten zur Kenntnis gelangen könnten. Die OG Rex war in Ermittlungen im rechten Milieu involviert und auch an der Bearbeitung des sogenannten „Neukölln-Komplexes“ beteiligt.

Die Durchsuchungen erfolgten an der Wohnanschrift des Beschuldigten und an seiner Dienststelle sowie bei zwei Zeugen. Beschlagnahmt werden konnten Mobiltelefone und sonstige Datenträger. Diese werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen, die andauern, ausgewertet.