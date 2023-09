Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 1764

In der vergangenen Nacht wurden in Buckow zwei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Einsatzkräfte der Polizei beobachteten gegen 23.45 Uhr im Otto-Wels-Ring einen 28-Jährigen und einen 36-Jährigen beim mutmaßlichen Diebstahl eines Pritschenwagens. Der 28-Jährige fuhr den Pritschenwagen, an welchem er zuvor hantierte und dann einstieg. Der 36-Jährige begleitete ihn in einem Renault. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten das Duo nach einem Fluchtversuch stellen. Beide Wagen wurden beschlagnahmt, darin fanden die Einsatzkräfte Werkzeuge, die zum Entwenden von Fahrzeugen benutzt werden. Die beiden Tatverdächtigen kamen in einen Gewahrsam und wurden nach der erkennungsdienstlichen Maßnahme dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat und nun prüft, ob die beiden Männer einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.