Angestellte von Kundschaft attackiert

Nr. 1763

In der vergangenen Nacht wurde eine Angestellte in Hellersdorf von ihrer Kundschaft attackiert. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen ein 32-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau, die sich in einem Lokal in der Neuen Grottkauer Straße aufhielten, eine 25 Jahre alte Servicekraft gegen 23 Uhr zunächst rassistisch beleidigt haben. Nachdem die Rechnung beglichen worden war, soll die 25-Jährige die Gäste zum Verlassen des Lokales aufgefordert haben. Im weiteren Verlauf soll die 38-Jährige aufgestanden und der arbeitenden Frau so lange an den Haaren gezogen und sie getreten haben, bis sie zu Boden gegangen sei. Dort soll der 32-Jährige die Arme der jungen Frau festgehalten haben, während die 38-Jährige sie nun mit den Fäusten attackiert haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen das Duo fest und brachten es zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie zur Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide ihren Weg fortsetzen. Die 25-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf sowie am Rücken und wurde von Rettungskräften ambulant im Lokal behandelt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.