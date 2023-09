Streit endet mit Messerstichen

Nr. 1762

In der vergangenen Nacht wurde in Gropiusstadt ein Mann nach einem Streit durch mehrere Messerstiche verletzt. Gegen 23.50 Uhr alarmierten Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr die Polizei, nachdem sie im Rahmen eines Einsatzes in der Lipschitzallee eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet hatten. Ein 21-Jähriger flüchtete dabei in Richtung U-Bahnhof Lipschitzallee. Ein Unbekannter stellte ihm ein Bein, woraufhin der 21-Jährige stürzte und der Unbekannte ihn mit einem langen breiten Messer angriff. Der 21-Jährige zog sich Schnitt- und Stichverletzungen an Schulter, Arm und Fuß zu. Das Erscheinen der Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am mutmaßlichen Tatort motivierte die Tatverdächtigen offenbar zur Flucht in unbekannte Richtung. Dabei konnten die Rettungskräfte der Feuerwehr noch Drohungen des Verletzten in Richtung der Fliehenden vernehmen. Die Rettungskräfte versorgten den 21-Jährigen zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen.