Vater und Sohn beraubt

Nr. 1761

Zwei Männer alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Eingang des Görlitzer Parks nach Kreuzberg. Nach Angaben des 32-Jährigen saß er gegen 20.15 Uhr gemeinsam mit seinem 52 Jahre alten Vater auf einer Wiese des Parks, als zwei junge Männer auf sie zukamen und nach einer Zigarette fragten. Beide verneinten, woraufhin einer der Männer ein Messer hervorgeholt und die Herausgabe von Geld gefordert habe. Im weiteren Verlauf soll der Messerträger den 52-Jährigen mit der Klinge am Schienbein verletzt und Stichbewegungen in Richtung des Kopfes ausgeführt haben, welchen der Angegriffene ausweichen konnte. Dabei soll der Vater gestürzt sein. Nach dem Aufstehen soll der Ältere aus dem Park geflüchtet sein, während die beiden Tatverdächtigen den Sohn am Weglaufen gehindert haben sollen. Die Angreifer durchsuchten eine Jacke und einen Rucksack, entwendeten Geld und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Vater erlitt eine blutende Wunde am Unterschenkel, welche ambulant am Ort durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt wurde. Sein Sohn blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Raub dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.