Motorradfahrer im Krankenhaus

Nr. 1757

Nach einem Verkehrsunfall in Biesdorf musste ein 53 Jahre alter Motorradfahrer gestern Abend ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Mann die Köpenicker Straße auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Blumberger Damm. Links neben ihm, in der mittleren Fahrspur, war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs. An der Kreuzung Köpenicker Straße/Blumberger Damm/Alt-Biesdorf wechselte der Pkw-Fahrer dann in den rechten Fahrstreifen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der stürzte. Der 53-Jährige kam mit einer Fraktur am Fuß und Hautabschürfungen an einem Arm und beiden Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).