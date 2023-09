Bagger auf Bahn-Baustelle ausgebrannt

Nr. 1756

Bei einem Brand in Tempelhof wurde heute früh ein Bagger nahezu komplett zerstört. Eine Zeugin hatte das Feuer an dem auf einer Baustelle der Deutschen Bahn an der Ringstraße abgestellten Fahrzeug gegen 3.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.