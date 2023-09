Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1753

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 35-jähriger Autofahrer gegen 15.20 Uhr auf der Rue du Dr. Roux die Kontrolle über sein Auto verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen, der die Straße von der Rue Charles Calmette kommend in Fahrtrichtung Rue Ambroise befuhr, sei in der Folge mit einem Baum kollidiert. Dabei zog sich die siebenjährige Tochter des Fahrers, die auf der Rückbank saß, einen Schlüsselbeinbruch sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater sowie zwei weitere Kinder, die ebenfalls in dem Fahrzeug waren, blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.