Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Nr. 1750

Gestern Abend verursachte ein alkoholisierter Mann in Kreuzberg einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen war der 29-Jährige mit einem Auto gegen 19.40 Uhr auf der Yorckstraße in Richtung Mehringdamm unterwegs. Als er nach links in die Großbeerenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen Autofahrerin, die die Yorckstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Frau wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Er wurde daraufhin für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort anschließend entlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall fahrunfähig. Die weiteren Ermittlungen hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.