Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1749

Am Abend des 22. September 2023 soll ein Mann in Neukölln lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 34-Jähriger gegen 18.50 Uhr in einem Geschäft am Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln mit zwei Männern in einen Streit. Daraufhin sollen alle den Laden verlassen haben. Kurze Zeit später sei der 34-Jährige mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen dorthin zurückgekehrt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert werden musste. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen haben die 8. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.