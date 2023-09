Brandstiftung an Wohnwagen und Wohnmobilen

Nr. 1747

Heute früh wurden Polizei und Feuerwehr zu mehreren brennenden Fahrzeuge nach Marzahn gerufen. Ein Passant bemerkte gegen 3.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Märkischen Allee an einem abgestellten Wohnwagen Flammen und sieht wenig später, dass zwei Wohnmobile in der Nähe ebenfalls brennen. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten die brennenden Fahrzeuge, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wohnanhänger und ein Wohnmobil ausbrannten und das zweite Wohnmobil stark beschädigt wurde. In der Nähe machten die Einsatzkräfte zudem noch mehrere brennende Mülltonnen aus und löschten auch hier die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Eine intensive Absuche der Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen durch Kräfte der Polizeidirektion 3 (Ost), unterstützt aus der Luft durch den Hubschrauber, verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zu den Bränden werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an.