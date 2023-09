Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 1744

Gestern Mittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Baumschulenweg verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge wollte ein 88-jähriger Fußgänger gegen 13.20 Uhr die Kiefholzstraße in Richtung Ernststraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Motorradfahrer, der die Kiefholzstraße von der Baumschulenstraße kommend befuhr. Beide Männer kamen durch die Kollision zu Fall. Der 88-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Der Motorradfahrer erlitt zahlreiche Prellungen und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch ihn brachten die Rettungskräfte in ein Krankenhaus, welches er aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen