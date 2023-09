Mann und Frau beraubt

Nr. 1741

In der vergangenen Nacht wurde in Kreuzberg ein Ehepaar beraubt. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Frau und ihr Mann gegen 23.30 Uhr im Görlitzer Park in Richtung Ausgang Wiener Straße unterwegs, als ein bisher Unbekannter ihr zwischen die Beine gegriffen haben soll. Die 45-Jährige soll daraufhin vor Schreck ihre Handtasche fallen gelassen und den Man angeschrien haben. Anschließend flüchtete sie auf die Straße und schrie um Hilfe, woraufhin eine Zeugin die Polizei alarmierte. Zwischenzeitlich soll sich zwischen ihrem ein Jahr älteren Ehemann und dem Unbekannten eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, bei dem er mehrere Faustschläge ins Gesicht bekommen haben und zu Boden gegangen sein soll. Dadurch soll er kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Als er wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Auch die Handtasche seiner Ehefrau war weg. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf, Schwindel sowie Übelkeit und wurde vor Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte er zunächst ab. Er will sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. Seine Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.